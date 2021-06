BR-Magazin-Tipp: Kultur Frankie Boy

Francis Albert Sinatra stammte aus einer italo-amerikanischen Familie aus Hoboken. Er begann seine Karriere als Sänger in Tommy Dorseys Big Band, bevor er in den 1940er-Jahren zum Superstar aufstieg und auch als Schauspieler in Musicals und Komödien auftrat. Zu Ehren des Entertainers zeigt das Bayerische Fernsehen Otto Premingers Meisterwerk "Der Mann mit dem goldenen Arm", in dem Frank Sinatra den heroinabhängigen Frankie Machine spielt, der in einen Strudel aus Drogensucht, Glücksspiel und Kriminalität gerät.