BR-Magazin-Tipp: Bayern Gelungene Starthilfe für Flüchtlinge

Sie kommen aus den Krisengebieten der ganzen Welt, Flüchtlinge, die seit zwei Jahren auch in der idyllisch im Altmühltal gelegenen Barockstadt Eichstätt Zuflucht finden. Der Filmautor Martin Weinhart geht der Frage nach, warum die Integration der Flüchtlinge hier auffallend häufig gelingt. Eine Voraussetzung dafür ist wohl die dezentrale Unterbringung der Asylsuchenden über den ganzen Landkreis: kleine Wohneinheiten, die die Annäherung an die Fremden erleichtern. Begleitet wird die Ankunft der syrischen Familie Awad ohne deutsche Sprachkenntnisse in der kleinen Gemeinde Wellheim, die ersten Kontaktversuche der Nachbarn, die nicht ohne Konflikte verlaufen.