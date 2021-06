BR-Magazin-Tipp: Leben Von Wellen lernen

Was lehrt die Welle – was erfährt, wer auf ihr unterwegs ist? Surfen in den USA, speziell in Kalifornien, hat eine lange und faszinierende Geschichte, deren Ausgangspunkt im weiten Pazifik, genauer, in Hawaii zu suchen ist. Auch nach fast 100 Jahren hat dieser Sport, einst eine religiöse Zeremonie, Kultcharakter; er ist, im Land von Sonne, Meer und Hightech, eine sehr spezielle Lebensform, mit eigenen Ritualen, Wettbewerben, Zeitschriften. Für die meisten geht es um eine essenzielle Beziehung zur Natur, insbesondere natürlich zum Meer. Umweltschutz entlang der 2.000 Kilometer langen kalifornischen Strände spielt dabei eine bedeutende Rolle. Auch die Diskussion um den sich stetig erhöhenden Wasserpegel des Pazifiks ist in kalifornischen Surfgemeinden seit langem ein zentrales Thema. Organisationen wie "Save the wave" liegt andererseits mehr daran, bestimmte Meereszonen mit besonderen Wellenformationen unter den Schirm des UNESCO-Welterbes zu stellen.