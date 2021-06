BR-Magazin-Tipp: Unterhaltung Abschiebung?!

Gab es in Thailand nicht diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? 11.000 Kilometer weit weg? Perfekt! Das ist exakt der Abstand, den sich Susanne zu ihrer Mutter wünscht. Und so entscheidet sie sich für ein "Outsourcing" ihres Problems und bucht kurzerhand einen Platz in so einem thailändischen Pflegeheim. Blöd nur, dass der Rest der Familie und vor allem Anneliese von all dem nichts ahnt. Die hat nämlich ein ganz anderes Thema …