BR-Magazin-Tipp: Bayern Facetten des Landlebens

In der dreiteiligen Reihe "Daheim in ..." wird ergründet, was sich die Menschen auf den Dörfern einfallen lassen, um sich für die Zukunft zu rüsten. Los geht die Serie am Sonntag, den 24. Mai, mit einem Porträt von Tännesberg. Die Stadt in der Oberpfalz liegt inmitten einer ursprünglichen Landschaft. Tännesberg lebt vor allem wegen der Menschen, die ihren Heimatort lieben, die sich engagieren, die Ideen haben, die ihren Ort für die Zukunft fit machen wollen. So gibt es an die 20 Vereine, vom Sportverein über den Kirchenchor bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr, den Landfrauen und dem Oberpfälzer Waldverein. Ein BR-Team hat einige aktive Tännesberger und ihre Projekte begleitet.