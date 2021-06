BR-Magazin-Tipp: Wissen Wenn Wasser zu Geld wird

Wie verwandelt man Wasser in Geld? Es gibt eine Firma, die das Rezept genau kennt: Nestlé. Dieser Konzern dominiert den globalen Handel mit abgepacktem Trinkwasser. Laufend erwirbt der Riesenkonzern Quellen- und Grundwasserrechte, um die selbst geschaffene Nachfrage nach Flaschenwasser zu befriedigen, und schafft so immer mehr Abhängigkeit. Vor allem dort, wo die Trinkwasserversorgungen zu kollabieren droht, vornehmlich in der Dritten Welt. Allein mit abgepacktem Wasser setzt Nestlé jährlich rund 9,5 Milliarden Euro um.

Der Schweizer Journalist Res Gehriger macht sich auf, einen Blick hinter die Kulissen des Milliardengeschäfts zu werfen. Nestlé blockt ab. Es sei der falsche Film zur falschen Zeit, heißt es in der Konzernzentrale. Doch der Journalist lässt sich nicht abwimmeln. Er bricht auf zu einer Entdeckungsreise, recherchiert in den USA, in Nigeria und in Pakistan. Die Expedition in die Welt des Flaschenwassers verdichtet sich zu einem Bild über die Denkweisen und Strategien des mächtigsten Lebensmittelkonzerns der Welt. Die Dokumenation "Bottled Life" von Filmemacher Urs Schnell und Journalist Res Gehriger ist ein packender, düsterer und bedrückender Film über den wichtigsten Rohstoff der Welt.