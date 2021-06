Der Bayerische Fernsehpreis Ein Abend voller Überraschungen

Das Wichtigste zuerst: Was trägt man zur Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises auf dem roten Teppich? Kabarettist Michael Altinger hat sich schon einen Monat vorher entschieden: "In jedem Fall schwarze Socken und nicht zu aufdringliche Unterwäsche. Was drüber kommt, hängt sehr davon ab, wie ich mich in nächster Zeit meinen kulinarischen Gelüsten hingeben werde. Aber so viel kann ich schon mal versprechen: Das kleine Schwarze bleibt höchstwahrscheinlich im Schrank!". Na, das kann ja lustig werden. Mit seinem "schlachthof"- erprobten Kollegen Christian Springer moderiert Michael Altinger die Verleihung des 27. Bayerischen Fernsehpreises am Freitag, 22. Mai 2015. Das Bayerische Fernsehen überträgt die Gala live aus dem Münchner Prinzregententheater.

"Blauer Panther" für die Besten

Eines der schwierigsten Formate

Die Moderatoren Michael Altinger und Christian Springer (von links)

Und was ist das Bayerische am Bayerischen Fernsehpreis? Kabarettist Christian Springer weiß es: "Ich bitte, Sie! Die Festlichkeit findet im Münchner Prinzregententheater statt. Was Bayerischeres als den Prinzregenten gibt’s ja gar nimmer. Die Prinzregentenzeit war die guade, oide Zeit. Und das Theater: Links der Friedensengel, Feinkost Käfer und die Stuck-Villa, rechts der Mittlere Ring und ‚dem‘ Hitler sein Wohnhaus. Und mittendrin der Landesvater. So ist Bayern." Die Moderationen von Springer und Altinger werden lustig und launig werden – aber die beiden legen Wert darauf, in der Tradition des seit 1989 bestehenden Preises zu bleiben. Was wollen sie anders machen als ihr Moderatoren- Vorgänger Christoph Süß? "Nix", sagt Christian Springer. "Der Christoph ist ein guter Freund, den ich sehr bewundere. Wenn wir es schaffen, annähernd so souverän, klug und lässig, gleichzeitig so komisch und so hintergründig bös zu sein wie er, dann wird es fein. Ich freu’ mich sehr darauf." Witzige Moderationen gehören zum Konzept. "Das ist kein einfaches Format", erklärt Redaktionsleiter Thomas Sessner, denn dreizehn Mal hintereinander müsse an einem Abend das Gleiche inszeniert werden. "Das unterhaltend zu gestalten macht den Bayerischen Fernsehpreis sogar zu einem der schwierigsten Formate." Die Musik der Thilo Wolf Groove Selection trägt etwas dazu dabei. Zu jedem Preisträger entwickelt das Team eine eigene Geschichte, die nicht nur das Fernsehpublikum unterhält, sondern auch die Preisträger und Preisträgerinnen rührt, am besten zu Tränen. "Wir wollen mit den Geschichten und Köpfen punkten", sagt Katrin Zolnowski. Wenn etwa ein alter Freund überraschend auf die Bühne kommt, um einem Preisträger den Panther zu überreichen.