BR-Magazin-Tipp: Wissen Das Naturprodukt

Hopfen und Malz – Gott erhalt’s!

September – das Erntedankfest rückt näher, und auf der Münchner Wiesn schäumt das Bier in den Krügen. Der goldene Gerstensaft ist seit jeher eine tragende Säule christlicher Kultur. In den Klöstern des Mittelalters wurde fleißig gebraut, schließlich galt für die schwer arbeitenden Mönche die goldene Regel "Liquida non frangunt ieunum": Flüssiges bricht das Fasten nicht. Als Handelsgut spülte der Gerstensaft viel Geld in die Kassen von Klosterschänken und Städten. Selbst Hildegard von Bingen empfahl ihren Patienten Bier als Medizin. Wer Bier braut, atmet zugleich Geschichte ein, gehört zur langen Handwerkstradition. Selbst im antiken Mesopotamien drehten sich Gesetzestexte in Keilschrift um das Brau- und Schankrecht. Heute kehren viele Menschen zurück zu den Wurzeln des Bierbrauens. Sie sehnen sich nach dem Kontakt mit den Zutaten, wollen selbst ihr Malz mahlen und den Duft der Maische einatmen. Der Alltag wird unterbrochen, Muße stellt sich ein, die Langsamkeit des Brauens lässt der Seele Raum. Die Bierkultur hat Hochkonjunktur. Heute gärt es auch in vielen Kellern und Gartenlauben. Für Bayern 2 schaut Friederike Weede in die Braustuben.