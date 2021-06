BR-Magazin-Tipp: Bayern Yeah, Yeah, Yeah

Vor 50 Jahren, genau am 24. Juni 1966, spielten die Beatles im Circus Krone in München. Ein sensationelles Ereignis, das Geschichte geschrieben hat. Aus ganz Bayern kamen Sonderzüge. 3.000 Fans kreischten sich in Ekstase. Mädchen im Minirock, Burschen mit geblümten Hemden, hautengen Hosen, die Frisur ganz im Stil der vier Pilzköpfe aus Liverpool.