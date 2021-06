Bayern 3-Partyschiff Der Tanz auf dem Wasser

Wer Lust hat auf einen außergewöhnlichen Partyabend und eine neue Perspektive auf die Region, in der er lebt, der muss einfach mal an Bord des legendären Bayern 3-Partyschiffs gehen. Aber bitte schnell, denn: "Ratz fatz sind die Tickets weg", sagt Boris Kolodziej von Bayern 3, der das Event seit neun Jahren organisiert, und schwärmt: "An Bord geht’s richtig ab. Es wird viel gefeiert mit allem, was dazu gehört!"

Auch dieses Jahr schippert das Bayern 3-Partyschiff Feiernde durch ganz Bayern. Tanzen, flirten, chillen heißt es dann für 500 Gäste an Bord. Der schwimmende Disco-Dampfer wird sieben Wochen lang bayernweit auf Donau, Altmühl, Main sowie dem Main-Donau-Kanal unterwegs sein. Das sind 21 Stationen von Deggendorf bis Wertheim. An Bord: die Bayern 3-DJ-Flotte mit Matthias "Matuschke" Matuschik, Jerry Gstöttner, Sascha Seelemann, Alex Lauder, Richie Lauterbach und DJ Tonic. Das Eventschiff "MS Catwalk", welches Bayern 3 für das Flussevent mietet, misst eine Fläche von knapp 1.000 Quadratmetern, die auf drei Decks verteilt sind. Auf dem Oberdeck erwartet die Gäste bei schönem Wetter eine heiße Party- Zone unter freiem Himmel, ein loungiger Bereich und Partyhits im Mitteldeck und fette Beats im Schiffsbauch. Einlass mit Warm-Up ist jeweils ab 19 Uhr, Abfahrt um 20 Uhr. Gegen 0.30 Uhr legt das Partyschiff wieder am Ausgangspunkt an.

"Die Landschaft beeindruckt, und unsere Bayern 3-Leute, die animieren und Spaß machen, sorgen für eine ausgelassene Stimmung", erklärt Kolodziej. Viele an Bord sehen ihre Gegend mal anders – vom Wasser aus. Neben heißen Musikbeats verspricht der Eventmanager auch wunderschöne Aussichten auf Kloster Weltenburg oder die Walhalla. Beeindruckend sei die Schleuse in Hilpoltstein mit einer Höhe von knapp 27 Metern: "Da tut sich was". Oder die Donau mit all ihrer Ursprünglichkeit und Weite. Auch Frank Eickenbusch verspricht "unvergessliche Momente" auf dem Wasser. Als DJ Tonic legt er seit dem ersten Törn auf und mischt mit seiner Musikauswahl die Decks auf. Einen Rat für die Gäste hat er allerdings: "Unbedingt eine Jacke mitnehmen – egal, wie warm es ist", sagt er. Abends am Oberdeck kann es trotz heißer Beats kühl werden. Die Besucher sollten nach den Worten von Kolodziej neben Ausdauer jede Menge Spaß mitbringen. Sie erwartet vom "knallroten Gummiboot" bis "Smoke On The Water" alles an Musik: "Und die schlechten Witze der Moderatoren!", sagt Kolodziej und lacht.

Das BR-Magazin hat auch mit dem beliebten Moderator und DJ Mathias Matuschik, Matuschke, gesprochen:

BR-Magazin: Matuschke, Du legst seit vielen Jahren auf dem Schiff auf. Wie schwer ist es, dich selbst zu motivieren?

Matuschke: Menschen zum Tanzen zu bringen ist eine immerwährende Herausforderung und deswegen nicht langweilig. Allerdings beende ich dieses Jahr tatsächlich meine DJ-Karriere, ergo sind dies meine vier letzten Fahrten auf dem Bayern 3-Partyschiff.

Bist Du im Vorfeld auf Schiffstauglichkeit geprüft worden?

Wir fahren auf Flüssen entlang, Seegang ist also ausgeschlossen. Man merkt nur das An- oder Ablegen sowie das Drehen. Nach vier Cocktails setzt dann zwar ein gewisser Wellengang ein, aber das ist eine andere Geschichte.

Worin liegt der Reiz, auf dem Wasser zu feiern?

Alle sind dazu verdammt, mitzufeiern. Kann ja keiner von Bord. Das hat eine gewaltige Dynamik!

Wie wirkt sich das Wetter auf die Stimmung aus, z. B. wenn es schüttet?

Regen ist unseren Gästen eigentlich egal. Sicher ist es schöner, auch auf dem Oberdeck zu feiern, aber es gibt ja zwei weitere Decks, und deswegen tut schlechtes Wetter der Stimmung keinen Abbruch.

Welche Songs sind besonders für die Wasserparty geeignet, z. B. „I Follow River“?

Alle Songs, die direkt Bauch und Beine ansprechen. Wobei ich es gerne etwas „housiger“ habe.

Welche besonderen Momente gab es bislang an Bord?

Größter Spaß zu Beginn des Törns: Mit den Einheimischen am Flussufer Glasperlen tauschen. Und beste Leistung während einer Fahrt: Ein Gast flog die Stahltreppe vom Ober- zum Mitteldeck runter. In der Hand ein volles Weißbierglas. Unten angekommen, hat er sich zwar jede Menge Blessuren geholt, aber strikt darauf geachtet, dass er nichts verschüttet!