BR-Magazin-Tipp: Jugend Coole Ideen aus bayerischen Köpfen

Modelabel, Blogger, Games-Entwickler oder Möbeldesigner gibt es nicht nur in Berlin oder New York. Sondern auch gleich ums Eck. Bayern ist viel cooler, als viele denken. Alles was fehlt, ist ein Netzwerk. Bis jetzt. Denn Puls bringt unter dem Label "Bavarian Makers" spannende, junge Macher und Kreative aus allen Regionen Bayerns zusammen: Ab dem 4. Oktober, zur ARD-Themenwoche Heimat, geht bavarianmakers.de online, auf der Puls über 50 Macher aus ganz Bayern vorstellt, mit einer interaktiven Bayernkarte, die nach Rubriken und Regionen filtert.