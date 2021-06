BR-Magazin-Tipp: Wissen Wehe, wenn sie losgelassen ...

In der Dokumentationsreihe "Welt der Winde" widmet sich ARD-alpha dem Phänomen Wind und den Menschen, die in windreichen Gegenden leben und sich mit den Stürmen arrangiert haben. Die erste Folge führt nach Südkalifornien: Heiß und zerstörerisch brechen dort die Santa-Ana-Winde aus der Mojave-Wüste über die Küste herein. Sie sind aber nicht nur Plage und Bedrohung, denn Kalifornien spielt ganz vorne mit in Sachen Windenergie.