BR-Magazin-Tipp: Wissen Durchstarter und Bruchlandungen

Stuttgart hat den größten Flughafen Baden-Württembergs. Zehn Millionen Passagiere werden hier jährlich abgefertigt, 400 Starts und Landungen gibt es täglich. Die Reportage "Einblicke in den Stuttgarter Flughafen" schaut hinter die Kulissen und zeigt die Menschen, die für den reibungslosen Flugbetrieb sorgen.

Mit der Dokumentation über die komplizierten Prozesse und Arbeitsabläufe, die das Fliegen heute so selbstverständlich machen, startet ARD-alpha in die Themenreihe "Tore zur Welt: Flughäfen". Nächster Stopp ist der Berliner Flughafen Tegel, seit Jahren überlastet, weil der neue Flughafen BER nicht fertig wird, und dennoch gut eingespielt. Bei einer Zwischenlandung in Bayern stellt "Jetzt mal ehrlich" die Frage, wie viele Regionalflughäfen das Bundesland eigentlich benötigt. Das Ziel schließlich der Flughafen Hahn im Hunsrück. Hier haben das Bundesland Rheinland-Pfalz und private Unternehmen viel Geld investiert, auf den Billigfliegerboom gesetzt und damit eine Bruchlandung erlebt.