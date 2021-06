alpha-campus Magazin und alpha-Campus Slam Multimediales Angebot bei ARD-alpha

Studieren heißt: lernen und leben

Jung, emotional, frech und trimedial präsentiert sich das neue, wöchentliche "Campus Magazin" auf ARD-alpha – immer donnerstags um 19 Uhr, immer eine halbe Stunde lang, immer mit einer Fülle von Beiträgen. Wiederholungen sind freitags um 9.30 Uhr und samstags um 15.30 Uhr zu sehen. Zwei junge Kabarettisten, Max Beier und David Hang, moderieren gemeinsam mit Charme und Witz das einzige Hochschulmagazin im deutschen Fernsehen. Leben, studieren, arbeiten – das "Campus Magazin" beantwortet Fragen, die Studenten und Abiturienten bewegen. Die Themen kommen aus ganz Deutschland. Das "Campus Magazin" bietet Unterhaltung und Lebenshilfe zugleich, präsentiert berührende Geschichten und liefert Fakten – und das trimedial. Denn auch die Radiosendung "Das Campusmagazin" (B5 aktuell, immer sonntags um 15.35 Uhr, auch als Podcast verfügbar) greift die jeweils aktuellen Themen des "alpha-Campus Magazin" unter ganz eigenen Blickwinkeln auf. Es gibt aktuelle Informationen, Hintergrundberichte, Reportagen und Kurzinterviews zu bildungspolitischen Fragen im In- und Ausland.

Nicht nur das Lernen und die Karriere, auch das Leben gehört zu den Magazinthemen: Leute kennenlernen beim Kochen, soziales Engagement neben dem Uni-Alltag, eine Bude finden, Studentenleben in anderen europäischen Ländern, all das kann Thema sein. Ergänzt werden die Radio- und Fernsehsendungen von der interaktiven Onlineplattform: ard-alpha.de/campusmagazin. Dort stehen vertiefenden Informationen, Service und Links. Interaktive Features und Audios ergänzen das Magazin und bieten Studenten viele Infos rund um Studium, Job und Freizeit.

In einer der aktuellen Folgen des "Campus Magazin" auf ARD-alpha geht es am 20. November um Geist und Geld. Die Sendung greift verschiedene Aspekte der Finanzierung von Hochschulen und Studium auf. Der Bildungsmarkt ist in Bewegung, weil immer mehr Menschen einen akademischen Abschluss machen wollen. Deshalb müssen auch die Hochschulen ihre Angebote ausbauen und sich in einem zunehmend globalisierten Markt positionieren. Sie müssen entscheiden, ob sie neben ihren Lehr- und Forschungsaufgaben neue Geschäftsfelder vor allem in der Weiterbildung besetzen wollen. Der Umsatz auf dem weltweiten Bildungsmarkt ist mit zwei Billionen Euro riesig. Online-Vorlesungen, Kooperation mit Wirtschaft und Industrie, duale Studiengänge, Existenzgründerprogramme eröffnen immer mehr lukrative Geschäftsmodelle. Das Thema Geld beschäftigt nicht nur die Hochschulverwalter, sondern auch viele Studenten. Können sie sich ein Studium noch leisten, angesichts immer teurerer Mieten oder, wird das Studium gar zum Luxusgut?

Die Kabarettisten und Moderatoren Max Beier (l.) und David Hang Max Beier und David Hang, die beiden Moderatoren, haben ihr Studium an der Schauspielschule bereits beendet und stehen gemeinsam mit einem Kabarettprogramm auf der Bühne – und vor der Kamera. An ihr studentisches Leben können sie sich noch bestens erinnern. Sie präsentieren die Sendung mit Humor: Max in der Rolle des Großstädters mit Hand zur Schnöselei, David als Provinzler, der sich nicht nur im Uni-Kosmos erstmal einleben muss.

Schlauer in drei Minuten

Forschung ist das eine. Forschung so zu präsentieren, dass auch Nicht-Fachleute sie verstehen und vielleicht sogar davon unterhalten und begeistert werden, ist das andere. Slam-Wettbewerbe motivieren Studierende und Wissenschaftler, ihre Themen so aufzubereiten, dass sie Spaß machen. Dabei stellen sich die Vortragenden mit ihren Themen dem Publikum und einer Jury, die nach den Kriterien "Content, Klarheit und Charisma" die Sieger und Siegerinnen küren. Vorträge dürfen jeweils nur wenige Minuten lang sein.