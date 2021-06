Allgäuer Festwoche Feiern mit dem BR in Kempten

Der Bayerische Rundfunk präsentiert sich von Freitag, 12. August, bis Donnerstag, 18. August, mit einem abwechslungsreichen Programm bei der Allgäuer Festwoche in Kempten. Los geht’s am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem Auftritt der Bayern 3-Band. "Der Stadtpark in Kempten ist eine der schönsten Locations überhaupt", schwärmt Schlagzeuger Thommi Stottrop – und hofft auf eine genauso wunderbare laue Sommernacht wie im vergangenen Jahr. Blasmusik-Spezialist Georg Ried zeichnet am Sonntag ab 11 Uhr für BR Heimat seine Sendung "So schön klingt Blasmusik" live auf der Stadtpark-Bühne auf. Mit dabei sind die "Böhmerwälder Musikanten", die "Obermüller Musikanten" und das Ensemble "Klangbagasch". An den anderen Nachmittagen können die Besucher unter anderem das Programm von Bayern plus und die Kinder-Musiksendung "Do Re Mikro" auf BR-Klassik näher kennenlernen oder Digitalradios gewinnen.