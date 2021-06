Hörenswert Sendungstipp Radio

Ein Röcheln im Schnee, ein Schnüffeln in der Backstube, das Rascheln von Geschenkpapier ... und irgendwas stimmt auch nicht mit den Strohsternen. Steht das Christkind schon vor der Tür? Nein, es ist Elvis, das Weihnachtsschaf. Am Heiligabend schickt ihn Do Re Mikro los, um gute Taten zu vollbringen. Dazu muss er hinaus in den Wald. In der Zwischenzeit packen wir die ersten Geschenke aus, hören Wunschmusik und knacken Rätselnüsse. Wir warten aufs Christkind – der Weihnachtsklassiker auf BR-Klassik.