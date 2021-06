BR-Magazin-Tipp: Wissen 30 Jahre nach Tschernobyl

Sie galt einmal als saubere und unerschöpfliche Energiequelle. Doch spätestens seit den Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima sorgt die Atomkraft bei vielen Menschen vor allem für Angst. 30 Jahre nach dem Super-GAU von Tschernobyl sendet das BR Fernsehen eine Reihe von Sendungen zum Thema: Für "Planet Wissen" reist Ranga Yogeshwar an den Unglücksort, um zu berichten, was sich dort verändert hat.

Die Doku "Tschernobyl und die Ohnmacht der Politik" erzählt, wie überfordert die zuständigen Stellen in BRD und DDR waren – und berichtet von der Zwickmühle, in der damals etwa Rita Süssmuth steckte: Die damalige Gesundheitsministerin war sich nicht sicher, wem sie mehr trauen sollte – unabhängigen Experten oder ihrer eigenen Strahlenschutzkommission. Aus russischer Perspektive hat Johannes Grotzky, ehemaliger Korrespondent des BR und langjähriger Hörfunkdirektor, die Katastrophe von Tschernobyl miterlebt. "alpha-Forum" sendet ein Gespräch mit Grotzky über seine Zeit in Russland und sein Leben. Die Doku "Risiko Atomkraft" widmet sich der Gefahr durch Atomenergie in Deutschland. Die Filmemacher hinterfragen insbesondere die Sicherheitsstandards in den derzeit stillgelegten Kraftwerken Krümmel und Brunsbüttel, die ebenso wie die Anlage in Fukushima Siedewasserreaktoren sind.