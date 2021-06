BR-Magazin-Tipp: Aktuelles Jubiläumsfeiertag

Die offiziellen Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in Frankfurt am Main statt. Zum Jubiläum sind auch im BR-Programm viele Sendungen dem Nationalfeiertag gewidmet. In der Dokumentation "Zusammengewachsen?" aus der Region zwischen der Wasserkuppe und Coburg wird am 3. Oktober um 15.30 Uhr im Bayerischen Fernsehen die damalige Situation mit der Gegenwart verglichen und nachgefragt, ob tatsächlich zusammengewachsen ist, was "zusammengehört". Fragen wie diese sind auch Thema bei der Podiumsdiskussion aus dem Bayerischen Landtag um 22.35 Uhr und in der Sondersendung "Kontrovers extra" (30.9., 20.15 Uhr), moderiert von Ursula Heller und Tilmann Schöberl. Florian Henckel von Donnersmarcks Spielfilmdebüt "Das Leben der Anderen", das das Bayerische Fernsehen um 20.15 Uhr am Tag der Deutschen Einheit zeigt, entstand als Koproduktion mit dem BR und wurde für alle Beteiligten zu einem überragenden Triumph. Kaum ein deutscher Film hat national und international so viele Preise bekommen. Das Thema Stasibespitzelung ist heute vielen nur noch aus den Geschichtsbüchern bekannt und wird in diesem Drama eindrucksvoll umgesetzt. Auch Kinder wissen heutzutage nur noch wenig über die DDR. Basisgrundlagen zur Demokratie will der Kinderspielfilm "Bei uns um die Ecke" vermitteln, in dem Geschichten um Grundgesetzartikel wie "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern" erzählt werden.