100. Fall Jubiläum beim ARD Radio Tatort

Krimis haben Konjunktur allerorten, und keine Reihe im Fernsehen ist so populär wie der "Tatort". Reihum schicken die ARD-Sender am Sonntagabend im Ersten Ermittlerteams auf Verbrecherjagd: Kiel, Köln, Konstanz, Münster, München ... Es wird verhört, obduziert und über Täter und Hintergründe spekuliert – samt jeweils einem guten Schuss regional- und figurentypischer Eigenheiten. Warum ein so gut funktionierendes Erfolgsformat nicht auch als Hörspiel-Reihe fürs Radio adaptieren? Nach dieser Grundidee ging im Januar 2008 aus dem WDR-Funkhaus der erste ARD Radio Tatort auf Sendung. Seitdem gibt es jeden Monat aus einem der neun beteligten Sender einen neuen Fall, der Bayerische Rundfunk steuert ein bis zwei Produktionen pro Jahr bei.