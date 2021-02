Videos richtig beschriften Wie BR-Archive künstliche Intelligenz einsetzen

Sich im Archiv zu bedienen, das klingt einfach. Doch der Videobestand des Bayerischen Rundfunks ist riesig. Neben den mehr als 311.000 analogen Bild- und Tonträgern sind es aktuell über 840.000 digitale Dateien. Und legt man die Zahlen von 2020 zugrunde, kommen im Schnitt täglich 245 Videofiles dazu. Damit Redakteurinnen und Redakteure durch die Eingabe von Suchbegriffen am Computer fündig werden, ist die Vorarbeit der Archivarinnen und Archive nötig. Nur wenn sie dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Aufnahme des Bayern München-Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge unter seinem Namen und mit aussagekräftigen Stichworten wie Datum, Ort und Inhalt in der Datenbank abgelegt wird, ist sein O-Ton schnell wiederzufinden.

Technologische Unterstützung fürs Archiv

Bereits seit 2018 beschäftigt sich der BR mit automatisierter Gesichtserkennung. Das heißt: Mit Hilfe eines Computerprogramms soll bekannten Personen in Videoaufnahmen automatisch der richtige Name zugeordnet werden. Solche Programmierungen lernen aus vielen verschiedenen Aufnahmen einer Person, wie sie aussieht. Algorithmen können dann auch bei einem neuen, noch nicht dagewesenen Bild "entscheiden", ob es sich um die betreffende Person handelt. Man spricht bei dieser Komplexität der Programmierung von maschinellem Lernen oder verwendet den noch breiter gefassten Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI).

Einhaltung von Persönlichkeitsrechten und Datenschutz

Von Anfang an legte der Bayerische Rundfunk großen Wert darauf, dass bei der automatisierten Gesichtserkennung Persönlichkeitsrechte und Datenschutz gewährleistet sind. So werden in das Repertoire der Software nur Personen des öffentlichen Lebens aufgenommen.

Bauchbinden: Die Namen zum Gesicht

Franziska Mertl, Preisträgerin des ARD/ZDF-Förderpreises 2020

Um den Aufwand für das Training der Software möglichst gering zu halten, entstand die Idee, dafür Text-Einblendungen in bereits veröffentlichtem Filmmaterial zu verwenden. In den sogenannten "Bauchbinden" werden in der Regel Namen und Position einer Person eingeblendet, die zum Beispiel gerade im Interview zu sehen ist. Franziska Mertl, BR-Mitarbeiterin aus der Abteilung "IT und Medientechnik" hat über dieses Vorgehen ihre Masterarbeit geschrieben und wurde dafür mit dem ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" ausgezeichnet.