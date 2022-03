Jung und seelisch krank? Wie die Corona-Pandemie Kinder und Jugendliche belastet

"Und ich glaube, das wäre so etwas wie ein Perspektivwechsel, der uns allen sehr gut täte. Denn es gäbe sehr gute Lösungsmöglichkeiten, wenn man eben der psychischen Gesundheit einen größeren Stellenwert zukommen lässt. Das heißt, wir bräuchten einerseits bei den Kindern und Jugendlichen, die eine Behandlung bedürfen, eine stationäre Behandlung, eine Vermehrung der Ressourcen. Wir brauchen aber auch ein Mehr an Versorgung auch in den Risikogruppen. Das bedeutet also, wenn Familien zum Beispiel sich keine Hilfe suchen können, stattdessen aufsuchende oder niederschwellige Möglichkeiten der Behandlung und Versorgung. Gerade in sozialen Brennpunkten oder gerade in Familien, die eben da nicht so die Fähigkeiten haben, unser kompliziertes Versorgungssystem zu durchschauen."