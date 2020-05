Das Spiel für Musik-Nerds Spiel mit deinem Freundeskreis Stadt, Land, Pop!

Du sagst einen Buchstaben – ich sag dir eine deutsche Band. Du sagst einen Buchstaben – ich sag dir einen Songtitel. Und. So. Weiter. Du bist Pop-Nerd und möchtest dich mit anderen Musikfans oder Freunden*innen messen? Dann spiel Stadt, Land, Fluss – aber pfeif auf den Fluss. Isar, Amper, Donau und Lech war gestern. Denk dir Namen von Sängerinnen, Sängern oder Festivals aus. Alles was du dazu brauchst ist unsere Stadt, Land, Pop-Vorlage. Lad sie hier runter und spiel, wann und wo immer du willst.

Hier unsere empfohlenen Regeln (eigene sind natürlich möglich):

Jeder hat eine Vorlage vor sich. Ein Spieler sagt laut „A“ und geht in Gedanken das Alphabet durch bis ein anderer Mitspieler „Stop“ ruft. Der Buchstabe bei dem er angelangt ist, bestimmt den Anfangsbuchstaben für die anstehende Spielrunde. Jetzt beginnen alle zu schreiben. Wer zuerst fertig ist ruft „Stop“ (oder was auch immer ihr wollt). Alle müssen nun das Schreiben beenden. Sieger ist, wer nach einer vereinbarten Rundenzahl die meisten Punkte gesammelt hat. Die Punkte werden ermittelt, in dem alle Worte laut vorgelesen und verglichen werden. 20 Punkte bekommt ihr für Exklusivität wenn kein anderer Spieler* einen Begriff in der Kategorie gefunden hat, für unterschiedliche Begriffe gibt’s 10 Punkte, für gleiche Begriffe lumpige 5. Möge, der größte Musik-Nerd gewinnen.

Verschärfte Regeln: Es gelten z.B. nur die Anfangsbuchstaben der Nachnamen, nur lebende Personen usw.