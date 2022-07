Enthaltsamkeit bis Sonnenuntergang Das Thema

Viele Religionen kennen die Einrichtung einer Fastenzeit. So auch das Judentum, das Christentum und der Islam. Im Judentum wird am Versöhnungstag und an nationalen Trauertagen gefastet. Davon ausgenommen sind aber in jedem Falle Sabbat- oder Festtage. Im Christentum gehört das Fasten ebenfalls dazu.