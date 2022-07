Ramadan Glossar

Mohammed (570-632)

Stifter des Islam. Der Kaufmann aus Mekka kam auf seinen Handelsreisen mit der jüdischen und christlichen Religion in Kontakt. Ein Visionserlebnis interpretiert er als seine persönliche Berufung zum Gesandten Gottes und beginnt daraufhin über seine ihm zu Teil gewordenen Offenbarungen zu predigen. Mohammed, dessen Name "der Gepriesene" bedeutet, sieht sich selbst nach Moses und Jesus als letzter der alttestamentarischen Propheten und seine Offenbarungen als die Vollendung des wahren Glaubens. 622 muss Mohammed mit seinen Anhängern Medina verlassen, bei den zerstrittenen Wüstenstämmen dient er sich geschickt als Vermittler an und strebt so die religiöse und politische Einigung der arabischen Stämme unter dem Islam an. 630 besetzt er mit seinen Truppen Mekka, die er zum Mittelpunkt seiner Religion macht.