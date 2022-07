Gandhis Religion - Der Hinduismus Das Thema

Das "ewige Gesetz"

Die Hindus selbst nennen ihre Religion "Santana Dharma", das "ewige Gesetz". Sie entstand aus einer Verschmelzung zwischen der Indus-Kultur, wie sie zwischen 3000 und 1700 v. Chr. im heutigen Pakistan und Indien verbreitet war, und den arischen Stämmen, die um 1500 v. Chr. aus dem persischen Raum dort eingefallen sind. Heute stellen Hindus etwa 13,5 % der Weltbevölkerung. Es ist eine farbenprächtige und sinnenfrohe Religion mit prächtigen Tempeln und Festen, Riten und Symbolen, mit nackten und tanzenden Göttern. Aber Vishnu, Krishna, Shiva, Bakthi, Kali, um die sich das Glaubensleben der meisten Hindus dreht, sind nur verschiedene Manifestationen einer tiefer liegenden Wirklichkeit: der einen großen Weltseele, des schöpferischen Weltprinzips, des Urgrunds, der immer schon da war, ungeschaffen, ewig. Er durchwirkt die Individuen, die in ihrer körperlich-stofflich geprägten Existenzweise dem Leiden und der Vergänglichkeit ausgesetzt sind, und äußert sich in ihnen als atman, Seele. Die Hauptlehre der "Upanishaden", die zu den Veden, den ältesten und bedeutendsten religiösen Schriften der Inder, zählen, besagt: Das Weltall ist das Brahman, und das Brahman ist das atman. "Die Welt ist Gott, und Gott ist meine Seele." Mit Yoga und Meditation kann der Einzelne sich dem Urgrund annähern, der überall ist, nicht nur im Menschen.

Hinduistische Gläubige träufeln in Patna in Indien anlässlich des Festes "Ganga Dashhara" Milch als Opfergabe in den Ganges.

Karma und Reinkarnation

Einer der bekanntesten Tempel am Ganges ist der "Sinkende Tempel" in Varanasi.

Damit ist auch die Verpflichtung zu moralischem Handeln verbunden. Denn das Karma, eine Art psychische Substanz, die der Mensch bei seiner Geburt übernimmt und die bei seinem Tod die Weichen stellt für eine günstige oder ungünstige Wiedergeburt, ist durch ethisches Verhalten positiv zu beeinflussen. Die Vorstellung von Karma und Reinkarnation bindet den Einzelnen in die Ewigkeit des kosmischen Prozesses ein, der auch die nichtmenschlichen Lebewesen umfasst. Die meisten frommen Hindus essen daher keine Tiere. Besonders Kühe werden sehr verehrt. "Die Kuh ist ein Gedicht des Mitleids. In Indien ist sie die Mutter von Millionen. Schutz der Kuh heißt Schutz der ganzen stummen Kreatur Gottes. Dies ist das Geschenk des Hinduismus an die Welt", so hat das Mahatma Gandhi ausgedrückt.