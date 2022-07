Glossar Mut zur Schwäche

James, William

(11.1.1842-26.8.1910)

US-Amerikanischer Psychologe, Philosoph und Autor; in seinem 1890 erschienenen Lehrbuch "The Principles of Psychology" fasste er das gesamte Fachwissen seiner Zeit zusammen und trug so zur Gründung der wissenschaftlich-akademischen Psychologie in den Vereinigten Staaten bei. In diesem Grundlagenwerk entwickelt James einflussreiche Vorstellungen zum menschlichen Selbstkonzept und zur Ich-Identität.