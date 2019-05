Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

7. Jahrgangsstufe

Ethik

7.1 Sich selbst entdecken. 7.1.1 Der Einzelne vor dem eigenen Urteil: eigene Stärken und Schwächen, z. B. Leistungsfähigkeit, emotionale und soziale Kompetenz, Empfindlichkeiten, Aggressivität; Eigenschaften, die bei der Bewältigung des Alltags helfen: verborgene Kräfte entdecken, Mut und Hoffnung durch Zuspruch und Stärkung von außen gewinnen, z. B. durch Familie, Freunde. 7.1.2 Der Einzelne und das Urteil anderer: Selbstdarstellung: Wie nehmen mich die anderen vermutlich wahr? Möchte ich so gesehen werden?; Fremdwahrnehmung: Wie sehen mich die anderen?; Selbstfindung: Wie finde ich meine Rolle als Bub, als Mädchen?; Der Einfluss von Eltern, Familie, Gleichaltrigen, Schule und Medien

Evangelische Religionslehre, 7.1 So möchte ich sein - Leitbilder für das Leben. 7.1.1 So möchte ich sein: Welche Wünsche, Träume und Vorbilder sind mir wichtig?; Was gefällt mir an meinen Vorbildern?; Warum wechsle ich meine Vorbilder?. 7.1.2 Wie Leitbilder mich beeinflussen können: unterschiedliche Auswirkungen von Leitbildern an konkreten Beispielen erkennen: z. B. angespornt und motiviert werden, aber auch Aufgehen in Traumwelten, resignieren

Katholische Religionslehre

7.1 Das macht Mut ­ Jesu Botschaft vom Reich Gottes (Leitmotiv: Selbstwertgefühl ­ sich angenommen wissen und sich bejahen können). 7.5 Wer bin ich, wie will ich werden? ­ Auf der Suche nach sich selbst. 7.5.1 Menschen, die mir gefallen ­ meine Lebenswünsche und -ideale; meine Leitfiguren und Leitbilder (z. B. idealisieren, sich abgrenzen); beeindruckende Persönlichkeiten; wie ich sein und werden möchte. 7.5.2 Wir sind mitten in einer Entwicklung ­ Kein Mensch ist vollkommen: wie sehen mich andere, wie sehe ich mich selbst; Annahme und Ablehnung; mich als Persönlichkeit wahrnehmen. 7.5.3 Wer unterstützt mich, wer hält zu mir? ­ Den eigenen Lebensweg suchen: was mich voranbringt (z. B. Freunde, Vorbilder)

8. Jahrgangsstufe

Ethik

8.1 Im Leben einen Sinn erkennen - dem Leben Sinn geben. 8.1.3 Sinn entdecken: sich auf Freundschaft einlassen, den anderen wahrnehmen und unterstützen, sich selbst anderen öffnen und sich helfen lassen; bei Erlebnissen des Scheiterns, des Zweifelns nicht aufgeben. 8.2 Das Leben in die eigenen Hände nehmen. 8.2.1 Bedingungen bei der eigenen Lebensplanung: Wunschvorstellungen vom eigenen Lebensweg, z. B. Erfolg, Reichtum, Traum vom Glück; persönliche Voraussetzungen, z. B. Fähigkeiten und Fertigkeiten, Charakter, Familie, Wohnort, Schulabschluss, Bildung; Versuch, die eigenen Vorstellungen mit den gegebenen Chancen und Grenzen abzugleichen; was ist denkbar, machbar, was nicht, auch im Blick auf die Berufswahl. 8.3 Leitbilder für mein Leben. 8.3.1 Wovon sich Menschen leiten lassen: Positives an Leitbildern, z. B. Orientierungshilfe, Ansporn , Motivation; Fragwürdiges an Leitbildern, z. B. unkritische Übernahme, Flucht in Traumwelten; Hinterfragen von Leitbildern; eigene Empfänglichkeit für Manipulation und Medienbeeinflussung

Evangelische Religionslehre

8.2 Suche nach Sinn - Sehnsucht nach Leben. 8.2.2 Auf dem Markt der Sinnangebote: Motive der Sinnsuche, z. B. Wunsch nach Glück, Geborgenheit, Selbsterfahrung, Neugier auf das Außergewöhnliche, Reiz des Extremen; Flucht in die Sucht: z. B. Nikotin, Alkohol, Rausch- und Suchtmittel. 8.2.3 "Von guten Mächten wunderbar geborgen" - befreit leben: Leben aus dem Vertrauen, von Gott angenommen zu sein - auch in schweren Zeiten; zunehmende Unabhängigkeit von der Meinung anderer

Katholische Religionslehre

8.1 Sehnsucht nach Leben ­ Sinn suchen. 8.1.1 Die Sehnsucht ist groß ­ was Jugendlichen wichtig ist. 8.1.2 Auf der Suche nach Heil ­ Achtung Sackgassen!. 8.1.3 Sinn entdecken ­ was mein Leben schön macht: entdecken, dass ich für andere wichtig bin: ich werde gebraucht (z. B. Freunde, Familie, Gruppe); ich bin für Gott wichtig. 8.3.2 Sich selbst annehmen ­ auf dem Weg zum Frau- bzw. Mannsein: Ich bin so, wie ich bin: Wer bin ich? (z. B. Aussehen und Kleidung; sich selbst mögen ­ als Mädchen bzw. Junge; Anerkennung suchen); mein Körper: Ausdruck meiner Person. 8.6 Den eigenen Weg suchen ­ was dem Leben Halt und Richtung gibt. 8.6.2 Orientierung finden ­ was Menschen dauerhaft Halt gibt: wovon sich Menschen leiten lassen (z. B. Personen aus Alltag und Öffentlichkeit; Werte und Haltungen wie Freiheit, Verantwortung, Menschenrechte, Tugenden, Religiosität)

9. Jahrgangsstufe

Ethik

9.1 Autorität und Selbstbestimmung. 9.1.3 Mein Verhältnis zur Autorität: Autorität, die ich anerkenne; Autorität, der ich mich beuge; Autorität, gegen die ich mich auflehne. 9.5 An Grenzen kommen. 9.5.1 Menschen in Grenzsituationen: Gefühle und Reaktionen in Grenzsituationen, z. B. Angst, Wut, Hass, Selbstmitleid; Menschen suchen Grenzen: Formen und Gründe, z. B. Mutproben, Extremsportarten, Alkohol und Drogen, Lebenskrise, Übermut, Wunsch nach Anerkennung, Selbstüberwindung

Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre

9.1 "Die Würde des Menschen ist unantastbar" ­ einander achten und helfen. 9.1.1 Jeder Mensch einmalig und unverwechselbar ­ Geschöpf und Abbild Gottes: das Leben des Menschen (z. B. Biographien, Lebensstadien und -entwicklungen; sich als freie und eigenverantwortliche Person entfalten; von Gott gewollt und geliebt: die biblisch-christliche Sicht der Menschenwürde. 9.4 An Grenzen stoßen ­ die Hoffnung nicht aufgeben. 9.4.1 Scheinbar grenzenlose Möglichkeiten ­ ein Leben voller Grenzen: Verlierer sind nicht gefragt!? Menschen erfahren Grenzen und eigene Begrenzungen; wie Menschen mit Grenzen leben. 9.5 "Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt" ­ Partnerschaft, Ehe und Familie. 9.5.2 In Partnerschaft leben ­ offen für Ehe und Familie: Voraussetzungen und Grundlagen gelingender Partnerschaft, z. B. Selbstannahme



Lehrplan für die bayerische Realschule

6. Jahrgangsstufe

Ethik

6.4 Glück und Lebensfreude: Bedingungen für Glück und Unglück: im eigenen Erfahrungsbereich; Glück und Erfolg: Bedeutung von Erfolgserlebnissen (eigene Erfahrungen auswerten und einschätzen; Gefahren aus einem übersteigerten Erfolgsstreben bedenken (Auswirkungen auf soziale Kontakte und auf die eigene Persönlichkeit wahrnehmen

7. Jahrgangsstufe

Ethik

7.2 Konflikte im Alltag: tiefer liegende Motive und Ursachen, z. B. Wunsch nach Anerkennung, Selbstständigkeit, Pubertätsprobleme

Evangelische Religionslehre

7.4 Ich werde erwachsen: Ich wäre gern wie: Wünsche und Vorbilder; an Grenzen stoßen, Defizite spüren, Pubertätsprobleme, Auseinandersetzung mit den Geschlechtsrollen; individuelle Talente und Begabungen wahrnehmen und entfalten, z. B. Vorstellung der Hobbys und Fähigkeiten; stark bleiben und die eigene Person schützen können; Mut, Vertrauen und Selbstvertrauen für das Leben gewinnen

8. Jahrgangsstufe

Ethik

8.1 Erwachsen werden: Bewusstmachen von persönlichen Fähigkeiten, Wünschen, Träumen, Zweifeln und Ängsten als Voraussetzung vernünftiger Selbsteinschätzung (Zuverlässigkeit, Beharrlichkeit, Offenheit, Kontaktfähigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität)

Katholische Religionslehre

8.1 Auf dem Weg zu sich selbst und anderen: die eigene Individualität wahrnehmen: Ringen um Kontakt und Anerkennung; wie sehe ich mich selbst, wie sehen mich die anderen? Körpersprache entdecken und deuten

9. Jahrgangsstufe

Ethik

9.2 Sinn des Lebens: Ursachen einer verfehlten Sinnorientierung, z. B. Maßlosigkeit, übersteigerte Ansprüche an sich und andere, mangelndes Selbstvertrauen; mögliche Folgen, wie z. B. Fanatismus, Flucht in Alkohol und andere Drogen, Minderwertigkeitskomplexe



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

6. Jahrgangsstufe

Ethik

6.1 Gemeinschaftsfeld: Bedeutung der Familie für Kinder: fundamentale Bedeutung der Familie für Entwicklung und Werteorientierung

Katholische Religionslehre

6.1 Zwischen Leistungserwartungen und Erlebniswelten - eigene Orientierung finden: zwischen Leistungsdruck und Freizeitspaß: Erfahrungen von Erfolg und Begabung, aber auch von Überforderung, Misserfolg, Stress oder Langeweile

7. Jahrgangsstufe

Ethik, 7.1

Erwachsen werden: der veränderte Blick auf sich selbst: Stärken und Schwächen der eigenen Person erkennen; Entwicklung einer eigenen Identität durch selbstverantwortliche Lebensgestaltung; Gefährdungen der persönlichen Freiheit durch äußere Einflüsse (z. B. Werbung und Medien, Drogen und andere Suchtmittel; Gruppenzwang); Bedeutung der Peergroup (z. B. Normenbildung, Ideale, Idole, Kleiderordnung

Evangelische Religionslehre

7.4 Wunschträume, Ängste, Gebet: Erfahrungen und problematische Umgangsweisen mit Wunschträumen und Ängsten im Blick auf Erfahrungen wie Erfolg, Versagen, Einsamkeit, Verlust, Bedrohung; Auswirkungen von Träumen und Ängsten auf die Lebensgestaltung, wie z. B. Wirklichkeitsverdrängung durch Tagträume, Machtphantasien, Computerspiele, Aberglauben, Drogen

Katholische Religionslehre

"Ich bin doch kein Kind mehr!" - Fragen des Jugendalters: sich in seiner Individualität und Geschlechtlichkeit wahrnehmen: Gespür für charakterliche und körperliche Stärken und Schwächen entwickeln, Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung erkennen; Fremdbestimmungen aufdecken: Vereinnahmung, z. B. durch Werbung, Cliquen; Gefährdungen durch unerfüllte Sehn-Süchte, z. B. Essstörungen; Formen der Abhängigkeit von Alltagsdrogen, z. B. Rauchen; Chancen ergreifen: Interessen und Begabungen entdecken; Ich-Stärke und Selbstbewusstsein fördern: die eigene Meinung vertreten, mit anderen Verantwortung übernehmen, z. B. im Blick auf Menschen mit Behinderung; Orientierung an vorbildlichen Personen aus dem Alltag oder an bekannten Leitbildern

8. Jahrgangsstufe

Ethik

8.1 Wege zur Sinnfindung im Alltag: Sinnkrisen an Wendepunkten des Lebens und in Ausnahmesituationen wie Krankheit, Scheitern, Tod; Ursachen einer verfehlten Sinnorientierung und ihre Folgen (z. B. Suizidabsichten, Flucht in Alkohol und Drogen, Anfälligkeit für totalitäre Welterklärungen). 8.2 Verantwortung für sich und andere: Umgang mit Erwartungen anderer (Eltern, Gleichaltrige, Schule)

Katholische Religionslehre 8.5 Religiosität und Lebensdeutung im Angebot - Orientierung auf dem Psychomarkt: Sichtung (para-)psychologischer und esoterischer Praktiken, Gründe für Neugier, z. B. Sehnsucht nach Orientierung, einfache Hilfen bei der Lebensbewältigung, Ausprobieren ohne Verpflichtung; Weltsicht der Esoterik und kritisches Nachfragen, z. B. Modetrends, Schicksalsglaube; ggf. naturwissenschaftliche und psychologische Erklärungen; Struktur, Methoden und Ziele einer neueren religiösen bzw. weltanschaulichen Bewegung oder Psychogruppe, z. B. Scientology, Gurubewegungen; Gefahren, z. B. Erzeugen von Angst, Indoktrinierung, finanzielle und psychische Ausbeutung; Probleme beim Ausstieg, z. B. Aussagen Betroffener; Erarbeitung von Beurteilungskriterien, z. B. im Blick auf Gottes- und Menschenbild, Entscheidungs- und Gewissensfreiheit, Tragfähigkeit für das Leben, Vereinbarkeit mit christlichem Glauben

10. Jahrgangsstufe

Evangelische Religionslehre

10.5 Tun und Lassen: Auswirkungen von Lebensstil, Erziehung, Gewohnheiten auf Tun und Lassen

Katholische Religionslehre

10.4 Zur inneren Mitte finden - Sinnerfahrung und christliches Handeln: Erlebnis, Leistung, Konsum - reicht das? Sehnsucht nach Geborgenheit und Glück, Erfahrungen wie Langeweile, Orientierungslosigkeit, Angst; daraus sich ergebende Fragen nach dem Sinn des Daseins

11. Jahrgangsstufe

Ethik

11.2 Freiheit und Determination. 11.2.1 Psychologie und Soziologie: S. Freud (psychischer Apparat, das Unbewusste); Sozialpsychologie: Konformität (Acceptance, Compliance) und Autorität; Sozialisation, Status, Rolle, Gruppen- und Schichtenzugehörigkeit als Bestimmungsgrößen für menschliches Verhalten. 11.2.2 Biologie und Physik: Neurobiologie und die Steuerung des Verhaltens: das grundlegende Experiment von B. Libet; Aussagen der neueren Forschung (z. B. G. Roth); philosophische Kritik der Aussagen der Neurobiologie: die Geist-Gehirn-Problematik

Evangelische Religionslehre

11.2 Wer bin ich? - Das christliche Verständnis vom Menschen: Voraussetzungen des menschlichen Daseins wahrnehmen; Faktoren der Identitätsbildung wie Kultur, Familie, Tradition; Diskussion über das Verhältnis von Anlagen und soziokultureller Prägung; das Spezifikum des Menschen an einer übergeordneten Fragestellung herausarbeiten, z. B. freier Wille, Sprache, Bewusstsein, Unterschied von Mensch und Tier; ein Beitrag aus Biologie oder Psychologie oder Philosophie zur gewählten Fragestellung. 11.4 Gesund und heil? - Das Leben angesichts der Unvollkommenheit: im Themenfeld Gesundheit menschliche Sehnsüchte, gesellschaftliche Ideale und ihre Brüchigkeit wahrnehmen und die damit verbundenen Vorstellungen vom perfekten Leben hinterfragen; Streben nach dem perfekten Körper: Phänomene und ihre Motive (z. B. Schönheitsoperationen, Fitnesskult, Styling; evtl. damit zusammenhängende Suchtprobleme wie Essstörungen und angemessene Hilfen im Umgang damit); Umgang mit Gesundheit und Krankheit

Katholische Religionslehre

11.4 Der Mensch im Horizont des Gottesglauben - christliches Menschenbild: Lebensstile und Sinnoptionen in der Gesellschaft: Ausdruck von Grundaspekten des Menschseins und seiner Ambivalenz, z. B. Liebe und Aggressivität, freier Wille und Determination, Glück, Gelingen und Schuld; Deutung des Menschseins in der Moderne: Philosophie, z. B. A. Camus, E. Fromm, E. Lévinas, oder Psychologie, z. B. S. Freud, C. G. Jung, V. E. Frankl, oder Naturwissenschaft, z. B. menschliche Freiheit aus der Sicht der Hirnforschung; Menschsein aus nichtchristlicher religiöser Sicht: in einer Weltreligion bzw. neureligiösen Strömung; ggf. in mythischen Deutungsmustern aus der Antike, z. B. Sisyphos, Prometheus; Vergleich mit dem christlich-biblischen Verständnis des Menschen als Person; persönliche Sinnfindung und Identität als biographische Aufgabe: Sinndimensionen und Weichenstellungen des eigenen Lebens überdenken

12. Jahrgangsstufe

Ethik

12.2 Sinnorientierung und Lebensgestaltung. 12.2.1 Glücksvorstellungen: Aussagen der empirischen Glücksforschung (z. B. E. Diener, Martin E. P. Seligman)