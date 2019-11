Download-Service Einsatz im Unterricht

Nacharbeit: Die Schülerinnen und Schüler befassen sich mit ausgewählten Audio-Sequenzen und bearbeiten die Arbeitsblätter 1-3.

Anschließend kann die Lehrkraft darauf hinweisen, dass der offene Terror gegen Juden nach den Novemberpogromen anhält.



Juden wird es 1938/39 untersagt, Einzelhandelsgeschäfte zu besitzen oder ein selbständiges Handwerk auszuüben.

Juden müssen Wertpapiere, Schmuck und Juwelen an die Behörden abliefern beziehungweise zwangsveräußern.

Juden droht Festnahme und Einlieferung ins KZ bei Bagatelldelikten.

Eine Kennkarte für Juden wird eingeführt; Pässe werden mit einem roten J versehen.

Führerscheine und Zulassungspapiere werden eingezogen.

Juden wird es verboten, Theater, Kinos, Konzerte und Ausstellungen zu besuchen.

Im September 1941 wird für deutsche Juden der Judenstern eingeführt. Juden vom 6. Lebensjahr ab haben an ihrer Kleidung einen sechseckigen Davidstern mit der Aufschrift "Jude” zu tragen.

Am 1. Oktober 1941 wird den deutschen Juden die Auswanderung, die bislang noch möglich war, verboten. Nun beginnen die Deportationen aus dem Reichsgebiet - in Ghettos und Vernichtungslager im Osten. Ende Mai 1943 wird Deutschland für "judenfrei” erklärt.

Zu diskutieren ist:

Wie kann sich die "Judenpolitik" der Nationalsozialisten in der deutschen Gesellschaft durchsetzen?

Stichworte: Latenter Antisemitismus in weiten Teilen der Bevölkerung, traditionelle Eliten (Kirchen, Bürokratie, Militär, Wirtschaftsvertreter) widersetzen sich nicht, Masse der Deutschen identifiziert sich mit dem Regime.

Weitere Tipps für den Unterricht: