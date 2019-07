Download-Center Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

6. Jahrgangsstufe

Geschichte - Sozialkunde - Erdkunde, 6.5 Das Mittelalter, 6.5.1 Fortleben des römischen Reiches im Mittelalter: Anfänge der europäischen Reiche nach dem Zerfall des Karolingerreiches; 6.5.2 Lebensbedingungen: politische Grundlagen: das römisch-deutsche Reich, religiöse Grundlagen: die christliche Kirche; 6.5.3 Lebensformen (zwei Inhaltsbereiche sind verbindlich): dörfliche Lebenswelt, klösterliche Lebenswelt, ritterliche Lebenswelt, städtische Lebenswelt; 6.5.5 Arbeitsweisen, Arbeitstechniken: eine Exkursion zu einem mittelalterlichen Baudenkmal in der eigenen Region vorbereiten und dokumentieren



Lehrplan für die bayerische Realschule

7. Jahrgangsstufe

Geschichte, 7.1 Das Werden des mittelalterlichen Europas, Wandel von Herrschaft im Hochmittelalter: Nachfolgeregelung im Herrscheramt des Reiches, die Entwicklung zum Territorialstaat am Beispiel Bayerns; 7.2 Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im Mittelalter: Leben der Adeligen, Leben und Arbeiten in der Stadt



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

7. Jahrgangsstufe

Geschichte, 7.1 Die mittelalterlichen Grundlagen Europas, 7.2 Die Herausbildung der frühneuzeitlichen Staatenwelt: Anfänge der Nationenbildung am Beispiel Frankreichs oder Englands, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation: Wahlkönigtum, Hausmacht, Reichsstände, Bayerns Entwicklung zum Territorialstaat, u. a. Landstände; Exemplarische Vertiefungen zu 7.1 und 7.2: unsere Heimatregion oder unsere Stadt im Mittelalter, Auseinandersetzung mit einer komplexen Bildquelle, Biographie einer mittelalterlichen Herrscherpersönlichkeit, Erlebnis Geschichte: Streitgespräch zwischen Kaiser und Kurfürsten oder zwischen Herrscher und Vertretern der Stände