Friedensentwürfe der Philosophie Glossar

Abendland Auch: Christliches Abendland oder Okzident. Bezeichnung für den ursprünglich westeuropäischen Kulturkreis, wie er sich im Mittelalter herausbildete und geistesgeschichtlich von der griechisch-römischen Antike sowie von der katholischen Weltkirche des Mittelalters geprägt wurde. Das Pendant ist Morgenland (Orient). Beide Begriffe orientieren sich in ihrer Bedeutung am Lauf der Sonne bzw. leiten sich von der Vorstellung ab, in welche Richtung die Erdteile eher liegen: eher in westlicher Richtung, wo die Sonne untergeht oder eher in östlicher, wo sie aufgeht.

Absolutismus Monarchische Regierungsform, die in Europa besonders das 17. und 18. Jahrhundert prägte. Im Absolutismus verfügte der Herrscher über die uneingeschränkte und ungeteilte Staatsgewalt, zugespitzt in dem Ausspruch des französischen Königs Ludwig XIV.: "Der Staat bin ich." Er gilt als Musterbeispiel eines absoluten Monarchen.

Ataraxía Altgriechisch: Unerschütterlichkeit. Meint nach dem antiken Philosophen Epikur das Ideal der Seelenruhe und Gelassenheit.

Aufklärung Einflussreiche Strömung im 17. und 18. Jahrhundert, die sich auf die autonome Kraft der menschlichen Vernunft und Kritik beruft. Der absolute Machtanspruch von Kirche und Staat wird in Frage gestellt. Der Glaube an Fortschritt, Toleranz und Hinwendung zum Rationalismus sind feste Bestandteile der Aufklärung. Ihre Gesellschaftskritik führte u.a. zur Französischen Revolution.

Concordia lateinisch = Eintracht

Föderalismus Bezeichnet ein Ordnungsprinzip, das auf weitgehender Unabhängigkeit einzelner Einheiten beruht, die in ihrer Gesamtheit aber ein Ganzes ergeben. Als Staatsprinzip: die Selbstständigkeit einzelner Länder innerhalb einer Staatsgrenze, zum Beispiel Deutschland.

Manifest Aus dem Lateinischen = öffentliche Erklärung, Kundgebung. Im adjektivischen Gebrauch: offenbar, deutlich, handgreiflich.

Ostermarsch Politische Protestaktion der Friedensbewegung in Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten der NATO. Ihren Ursprung hat sie in der britischen Ostermarsch-Bewegung in den 1950er Jahren. Nach dem Vorbild der "Campaign for Nuclear Disarmament" entwickelte sich der Ostermarsch von zunächst ethisch-pazifistisch motivierten dreitägigen Ostermärschen gegen die atomare Aufrüstung zu einer außerparlamentarischen Bewegung für Demokratie und Abrüstung.

Pax aeterna Lateinisch = "ewiger Friede": Frieden durch das von Gott kommende Gesetz (Augustinus).

Pax Romana Lateinisch = "römischer Friede". Bezeichnung für die durch einheitliches Recht und gemeinsame ethische Grundwerte gesicherte Friedensordnung des römischen Reichs im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. Die vom römischen Kaiser Augustus entwickelte Reichsidee verstand sich als eine das römische Weltreich umfassende kaiserliche Fürsorge, die sich aus dem römischen Herrschaftsanspruch einerseits und andererseits aus dem Gedanken des Schutzes und der Sicherheit des Reiches speist. Auch Pax Augusta oder Kaiserfrieden genannt.

Peloponnesischer Krieg Krieg zwischen Athen und Sparta und ihrer Verbündeten um die Vorherrschaft in Griechenland. Er währte von 431 bis 404 v. Chr. und endete mit dem Sieg der Spartaner. Infolge des Kriegs zerfielen das klassische Zeitalter Athens und die attische Demokratie.

Pugwash-Bewegung Internationale Vereinigung zur Förderung der Verantwortung in Wissenschaft und Forschung, deren Gründung 1957 im kanadischen Pugwash erfolgte und sich aus dem von Bertram Russel und Albert Einstein verabschiedeten Russel-Einstein-Manifest (1955) motivierte. Auf ihren rund 50 durchgeführten Pugwash-Konferenzen setzte sich die Wissenschaftsgemeinde für (nukleare) Abrüstung und den Weltfrieden ein. 1995 ging der Friedensnobelpreis zu gleichen Teilen an die Pugwash-Konferenz und an ihren mittlerweile verstorbenen Vorsitzenden Josef Rotblat, der seinerzeit das einzige noch lebende Gründungsmitglied war.

spirituell geistig, geistlich

tranquillitas ordinis Lateinisch = "Friede der Ordnung", gemeint ist der Frieden und die Ruhe, die durch (gesellschaftliche) Ordnung herrscht (Augustinus).

ultima ratio Lateinisch = letztes Mittel, letzter Lösungsweg, letzte Möglichkeit

Völkerbund Vorgänger der Organisation der Vereinten Nationen. Internationale Staatenvereinigung zwischen 1920 und 1946 zur Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit sowie zur Sicherung des dauerhaften Friedens. Die USA gehörten dem Völkerbund nicht an, wie auch sonst die internationale Bereitschaft zur Mitgliedschaft nicht sehr groß war. So konnte der Völkerbund den 2. Weltkrieg nicht verhindern.