Paul Watzlawick Glossar

Watzlawick, Paul (* 1921)

Österreichisch-amerikanischer Psychotherapeut und Kommunikationsforscher. Er übernahm 1957 einen Lehrstuhl für Psychotherapie in El Salvador, ist seit 1960 Lehrbeauftragter am Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien/USA und seit 1976 Professor an der Stanford University. Seine wissenschaftliche Arbeit gilt v.a. der Erforschung von Strategien und Störungen der menschlichen Kommunikation. Er ist Vertreter des "radikalen Konstruktivismus", der menschliches Wissen um eine eindeutige Wirklichkeit zunehmend in Frage stellt und stattdessen individuelle Deutungen und Konstrukte von Wirklichkeiten annimmt.