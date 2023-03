Wortspiele 2023 Internationales Festival junger Literatur

Eine spannende Vielfalt an Themen und Texten steht wieder im Mittelpunkt der "Wortspiele": die Verwundungen einer Generation, die zwischen Diktatur und Demokratie aufgewachsen ist und nach den Ursprüngen von Rassismus und Gewalt fragt, die besten europäischen Jazzmusiker, inklusive Ausländern, Juden und Homosexuellen im Dienst der NS-Propaganda, spielen wortwörtlich um ihr Leben, eine vergessene Insel, ihr stiller König und die Sehnsucht nach einem Leben abseits der Welt, das Leben in einem sozialem Brennpunkt und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Geschichte der "Weißen Rose" von ihren Anfängen erzählt und nicht vom Ende, die unwahrscheinliche Geschichte eines jüdisch-sozialistischen Schtetls in Sibirien. Spannende Debüts und Neuvorstellungen erwarten die Besucher der beiden Festivals.

Der Münchner Autor und Künstler Nikolai Vogel zeigt zum Festival seine Installation "Cover Shuffle" in der Version 2023. Und Musik gibt es auch. Extra fürs Festival von Schlachtbach und Thinking Without Brain eingespielt, einem Duo-Projekt, von Kilian Fitzpatrick und Nikolai Vogel.



Am 10. März wird dann der Bayern 2-Wortspiele-Preis (dotiert mit € 2.000,-) durch die Jurorinnen Beate Meierfrankenfeld (BR), Dana von Suffrin (Autorin) und Lena Gorelik (Autorin) verliehen. Darüber hinaus erwartet die Gewinnerin/den Gewinner des Jurypreises ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut Peking. Der Gewinnertext wird bei einer öffentlichen Lesung in Peking präsentiert.



Weitere infos unter: www.festival-wortspiele.eu