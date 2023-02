Annette Paulmann liest Lisbeth Exner: Realitätenhandlung

"Aijaijai. Man muss ja zu der Vermutung kommen, dass es sich hier um eine Delogierung handelt. Dieses äußerste Mittel nahm man als aktive Hausbesitzerin in der Regel nicht gern in Anspruch. Aber manchmal blieb einem nichts anderes übrig, wenn man zu den bescheidenen Mietzinseinnahmen kommen wollte beziehungsweise kommen musste … Da ist man seit achtzig Jahren rechtmäßige Eigentümerin dieser Liegenschaft, hält seit Jahrzehnten die schützende Gespensterhand über dieses Haus und soll nun aus dem letzten verbliebenen Refugium vertrieben werden …"

Ein Gespenst! Sirrt durch diese Ausgabe der radioTexte am Sonntag: die frühere Hausbesitzerin, die aus durchaus egoistischen Gründen die Räumung einer mit Büchern vollgestopften Wiener Altbauwohnung verhindern will. Die zeitgenössische Eigentümerin hat selbstredend einen anderen Blick auf die angestrebte Entmietung. Und die betagte Mieterin selbst ist zwar ein wenig verwirrt, spürt aber angesichts von Gerichtsvollzieher, Spediteur und Vermieterin genau, was hier auf dem Spiel steht.