Neil MacGregor und nemo Das Dornenreliquiar von Notre-Dame

Neil MacGregor, ehemaliger Direktor des British Museum, erzählt uns anhand von 100 Exponaten seine Version der Weltgeschichte: Folgen Sie seiner "Geschichte der Welt in 100 Objekten", in diesem Fall dem wundersamen Weg der Dornenkrone von Notre-Dame in Paris, die vor dem Großbrand am Abend des 15. April gerettet werden konnte. Im Anschluss ermitteln die literarischen Detektive von nemo.

"Um zu werden, wie wir sein wollen, müssen wir entscheiden, was wir waren." (Neil MacGregor)

Aus den Beständen des weltweit bekannten British Museum in London hat Neil MacGregor (Museumsdirektor von 2002 - 2015) einhundert Objekte ausgewählt, von den Anfängen der Menschheitsgeschichte vor rund zwei Millionen Jahren bis zur Gegenwart.

Neil MacGregor, hier im British Museum zu sehen, das der Intendant des Berliner Humboldtforums bis 2015 leitete

Anhand von scheinbar unspektakulären Dingen des Alltagslebens und bedeutenden Kunstwerken aus allen Kontinenten sollte die Geschichte menschlicher Erfahrungen sowie ein umfassendes Bild unterschiedlicher Gesellschaftsformen erfahrbar gemacht werden. So entstand nicht nur eine Radio-Reihe für die BBC, sondern auch ein Buch und eine von den radioTexten produzierte Lesung mit Hanns Zischler als Erzähler.

Eine Dornenkrone macht Weltgeschichte

Im Mittelalter waren Religion und Politik noch untrennbar miteinander verzahnt. Eine Reliquie in seinen Besitz zu bringen, die speziell mit dem Kreuzweg Christi in Verbindung stand, war für einen Herrscher der Hauptgewinn.

Blick auf das Weltkulturerbe nach dem verheerenden Brand im April 2019

Neil MacGregor erzählt in seinem Buch "Die Geschichte der Welt in 100 Objekten" den verschlungenen Weg einer Dornenkrone Jesu Christi durch die Weltgeschichte. Der Kreuzfahrerkönig Ludwig IX. von Frankreich baute der Reliquie nicht nur einen kostbaren Schrein, sondern gleich eine ganze Kirche, die er seine heilige Kapelle nannte - "Sainte-Chapelle" auf der Île de la Cité in Paris, die 1248 vollendet war. Jahrhunderte später traf Napoleon die Entscheidung, dass die Dornenkrone auf Dauer in der Kathedrale Notre-Dame aufbewahrt werden sollte. Bei dem Großbrand des Weltkulturerbes am 15. und 16. April diesen Jahres konnte die Reliquie in Sicherheit gebracht werden, ihr momentaner Aufenthaltsort ist unbekannt, ebenso offen die Frage, wann man dieses Objekt der Andacht und Kontemplation wieder betrachten kann.

Durch seine Beschreibungen erschließt Neil MacGregor eine faszinierende akustische Zeitreise rund um den Globus, erzählt ungewöhnliche Geschichten von vielleicht sehr vertrauten oder ganz fremden Gegenständen und stellt so die Errungenschaften vieler Nationen und Völker nicht nur in ein neues Licht, sondern auch in neue Zusammenhänge.

Im Anschluss folgt nemo - das literarische Ratespiel

mit dem Dektektiv-Duo Elisabeth Tworek und Andreas Trojan sowie als Gast-Detektiv Tobias Roth, Lyriker, Übersetzer und Essayist

"Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten"von Neil MacGregor Lesung von Hanns Zischler, Rahel Comtesse, Nico Holonics und Detlef Kügow



Komposition: Dagmar Petrus und Christoph Brandner

Technik: Ruth-Maria Ostermann

Regie: Antonio Pellegrino

Produktion: Bayerischer Rundfunk/Der Hörverlag 2012

Das Buch ist im C.H.Beck Verlag erschienen, das Hörbuch (20 CDs) beim Hörverlag.

Moderation und Redaktion: Antonio Pellegrino

