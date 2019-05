nemo Das literarische Ratespiel

Im unterhaltsamen Ratespiel nemo werden kurze Ausschnitte literarischer Texte vorgestellt, deren Titel und Autoren von drei Gästen erraten werden sollen. Auch für Sie, die Hörerinnen und Hörer der radioTexte am Dienstag, gibt es bei nemo etwas zu erraten. Wir haben ein Stimmenquiz für Sie vorbereitet: Hören Sie sich den Audio-Ausschnitt an - welche Autorin oder welcher Autor spricht hier?

Wenn Sie glauben, die Stimme erkannt zu haben, machen Sie bei unserem Rätsel mit! Schreiben Sie uns und gewinnen Sie ein kleines Präsent. Die radioTexte-Redaktion wünscht viel Erfolg und einen besinnlichen Jahreswechsel!

Schicken Sie uns Ihre Lösung

Per Mail an:

nemo@br.de



Per Post an:

Bayerischer Rundfunk

Kulturkritik und Literatur/Literatur

Stichwort: nemo

80300 München

Einsendeschluss: 29. Juli 2019

Datenschutzrechtliche Einwilligung: Ich bin damit einverstanden, dass der BR meine Angaben für die Teilnahme am Gewinnspiel verarbeitet. Die Daten werden nur für die Teilnahme am Gewinnspiel verarbeitet, nicht an Dritte weitergegeben oder für Werbezwecke genutzt und nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter o.g. E-Mail widerrufen werden. Informationen nach Art. 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung

Drei Personen suchen einen Autor

nemo aus dem Lyrik Kabinett im November 2015: Jo Lendle (links außen), Elisabeth Tworek, Antonio Pellegrino, Andreas Trojan und Stefan Wilkening.

Als 1958 Wilhelm E. Süskind mit seinem Literaturrätsel auf Sendung ging, glaubte keiner an den Erfolg dieses damals noch ungewöhnlichen Formats. "Drei Personen suchen einen Autor" hieß nach Pirandellos Stück "Sechs Personen suchen einen Autor" das wöchentliche Quiz. Drei belesene Gäste sollten anhand eines Ausschnitts aus einem literarischen Werk dessen Autor erkennen. Mit seinem bildungsbürgerlichen Kanon erfreute Wilhelm E. Süskind jahrelang eine große Hörergemeinde. Erst in den 80er-Jahren wurde die Sendung wieder ins Programm aufgenommen. Die Rolle des Quizmasters übernahm der Musik- und Literaturkritiker Joachim Kaiser.

Bücher mit sieben Siegeln?

Seit Januar 2007 wird im Bayerischen Rundfunk wieder geraten. Die Sendung nemo wird alle zwei Monate in den radioTexten (dienstags um 21.05 Uhr auf Bayern2) von Antonio Pellegrino moderiert.

Der Lyriker, Übersetzer, Essayist und Herausgeber Tobias Roth ist zu Gast bei nemo - das literarische Ratespiel.

Elisabeth Tworek, die frühere Leiterin des Literaturarchivs der Stadt München "Monacensia" und seit 2018 Kulturchefin des Bezirks Oberbayern sowie der österreichische Literaturkritiker Andreas Trojan und ein Überraschungsgast bilden das Rateteam. Diese Gast-Detektive waren bereits bei uns im Studio: Max Bronski, Kerstin Specht, Eva Demski, Dagmar Leupold, Melanie Walz, Keto von Waberer, Asta Scheib, Friedrich Ani, Thomas von Steinaecker, Wolf Wondratschek, Sibylle Lewitscharoff, Barbara Vinken, Bruno Jonas, Hans Pleschinski, Michael Krüger, Georg M. Oswald, Jo Lendle und Tobias Roth.

Gedichtet, gedacht, gelöst

Drei Zitate aus verschiedenen Gattungen und Epochen werden den "literarischen Detektiven" vorgestellt.

nemo-Raterunde im Juli (v.l.n.r.): Elisabeth Tworek, Antonio Pellegrino, Barbara Vinken und Andreas Trojan

Das Rateteam begutachtet kritisch und amüsant zugleich, diese Textpassagen und gibt im Gespräch wichtige und - so hoffen wir - unterhaltende Einblicke in alle wohlbekannten bis ungewöhnlichen belletristischen Genres und literarischen Strömungen der Weltliteratur - nach der Devise:

Es gibt keine Bücher mit sieben Siegeln!