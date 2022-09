Italien vor der Wahl "Finsternis" von Davide Enia

"Da, ein Boot, zwanzig Meter vom Strand entfernt, in der Mitte der Bucht! Menschen, die ins Wasser fallen. Er sieht Paola mit zwei Kindern aus den Wellen kommen, sie lässt sie an Land zurück und läuft unter dem schräg fallenden Regen ans andere Ende der Bucht, wo sie einen Jungen entdeckt hat, der sich mit dem Kopf zuerst bis zu den Knöcheln im Wasser befindet. Sie packt ihn an den Beinen, zieht ihn ans Ufer und bearbeitet seinen Brustkorb, sie pumpt und pumpt und pumpt, und der Junge erwacht endlich wieder zum Leben und kotzt sich das Meer aus dem Leib. Sie hat ihn gerettet, aber wenn du meine Freundin darauf ansprichst, erinnert sie sich an nichts."