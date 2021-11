Exotische Bretagne Mit Flaubert und Du Camp auf Reisen

"Am 1. Mai 1847, morgens um halb neun, haben die beiden Monaden, deren Verbindung dazu dienen wird, die folgenden Bögen zu schwärzen, Paris mit dem Ziel verlassen, zwischen Farnkraut und Ginster oder auf den weiten Sandstränden am Meeressaum unbeschwert Atem zu schöpfen. Sie hatten keinen anderen Ehrgeiz, als nach einem von Wattewolken geflockten, klaren Himmel zu suchen oder auf der Rückseite einer weißen Klippe (...)eines jener armen kleinen Dörfer zu entdecken, wie sie noch zu finden sind, mit Holzhäusern, Wein, der die Wände hochrankt, Wäsche, die auf der Hecke trocknet, und Kühen an der Tränke."

Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters und seiner geliebten Schwester entschließt sich der von Nervenanfällen heimgesuchte Gustav Flaubert (1821-1880) gemeinsam mit seinem Freund Maxime Du Camp, ebenfalls Schriftsteller sowie Journalist und Fotograf, dem Landhaus der Familie in Croisset den Rücken zu kehren und in die Bretagne aufzubrechen. 1847 steigen die "zwei vernunftbegabten Wesen" in Paris in einen Eisenbahnwagon, um mit dem "eisernen Biest" zunächst Blois an der Loire zu erreichen. Auf Pferdekutschen, auf Schiffen und zu Fuß streifen die zwei Großstadt-Literaten durch einen Landstrich, der auf sie provinziell und exotisch zugleich wirkt. Demokratisch teilen sich die Beiden die Schreibarbeit auf: Flaubert hält seine Reiseeindrücke in den ungeraden Kapiteln fest, sein Freund Du Camp übernimmt die geraden Kapitel.