Der Mann im roten Rock Mit Julian Barnes ins Paris der Belle Époque

London, 2015: In der National Portrait Gallery bestaunt Julian Barnes das gewaltige Gemälde "Dr. Pozzi at Home" (1881) von John Singer Sargent, dem renommiertesten Porträtmaler der Jahrhundertwende. Ein Dr. Pozzi war dem Schriftsteller bislang nicht geläufig, das Schild an der Galeriewand bekundete, dass Pozzi Gynäkologe gewesen war. Der leidenschaftliche Kunstliebhaber Barnes las also in einer Zeitschrift nach: Pozzi sei nicht nur der Vater der französischen Gynäkologie gewesen, sondern auch notorisch sexsüchtig. Solch reizvolle Mixtur aus gegenwärtigen Urteilen sowie einer offenbar sehr widersprüchlichen Figur des öffentlichen Lebens aus dem dekadenten Paris des Fin de siècle gaben den Anstoß für eine tiefgründige Recherche rund um den "Mann im roten Rock".