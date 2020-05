Live-Konzert Sophie Hunger & Band beim Heimatsound-Festival 2019

Playlist

I Opened A Bar

She Makes President

Love Is Not The Answer

Tricks

There Is Still Pain Left

Spaghetti mit Spinat

Das Neue

Le vent nous portera

Z’Lied vor Freiheitsstatue

Besetzung

Sophie Hunger - Gesang, Gitarre, Keyboard

Martina Berther - Keyboards, E-Bass, E-Percussion, Gesang

Mario Hänni - Schlagzeug, E-Percussion, Synthesizer, Gesang

Dino Brandao - Bongos, Percussion, E-Gitarre, Gesang

Julien Carton - Keyboards, Gesang

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme vom 26.07.2019 im Passionstheater Oberammergau

Ton & Technik: Gerhard Gruber, Frank Sattler, Lucia Gießübel, Anton Billmayer, Andreas Kiehlechner, Klaus Mau, Björn Bruch