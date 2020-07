radioMitschnitt Best of Bardentreffen Nürnberg Teil II

Leider musste heuer auch das Nürnberger Bardentreffen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 200.000 Besucher|innen an drei Tagen hätten auch das ausgeklügelste Hygienekonzept gesprengt. Trotzdem findet das traditionsreiche Festival bei Bayern 2 im Radio statt – und wie! In vier Folgen bringen wir ein "Best of Bardentreffen" der vergangenen zehn Ausgaben.

April Verch und Band

In Teil II unseres Best of begegnen Sie gleich drei außergewöhnlichen Virtuosen: Die beiden Engländer Will Pound & Eddy Jay (2019 beim Bardentreffen) stehen für mitreißende Instrumentalakrobatik mit Mundharmonika und Akkordeon; die Kanadierin April Verch (2014) begeistert ihr Publikum mit traditionellem Fiddeling und gleichzeitigem Stepptanz.

DakhaBrakha

Kann man einem Fahrrad-Lenker Töne entlocken? Oder einer Leiter?! Ja! Das stellten 2017 die Katalanen von Bufa y Sons unter Beweis. Der Vocal-Folk-Hop des finnischen Vokalquartetts Tuuletar (ebenfalls 2017) hat es in sich – ebenso wie die Trance-Elemente der ukrainischen Band DakhaBrakha (2013 in Nürnberg dabei). Eric Bibb und sein Musikerkollege Habib Koité (gemeinsam 2012 zu Gast) erzählen von einer ganz besonderen gemeinsamen Geschichte und die israelische Sängerin Achinoam Nini alias Noa (2014) ist Weltstar und Legende zugleich.

Das Bardentreffen in Nürnberg hat sich europaweit zu einem der größten Openair-Weltmusikfestivals entwickelt. Die 45. Ausgabe wird es erst Ende Juli 2021 geben.

Moderation: Roland Kunz