radioMitschnitt Best of Bardentreffen Nürnberg Teil I

Leider musste heuer auch das Nürnberger Bardentreffen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 200.000 Besucher|innen an drei Tagen hätten auch das ausgeklügelste Hygienekonzept gesprengt. Trotzdem findet das traditionsreiche Festival bei Bayern 2 im Radio statt – und wie! In vier Folgen bringen wir ein "Best of Bardentreffen" der vergangenen zehn Ausgaben.

Heinz Rudolf Kunze

In Teil I mit von der Partie: Das finnische Mundharmonika-Quartett Sväng, 2015 in Nürnberg zu Gast, die portugiesische Fado-Sängerin Gisela João (ebenfalls 2015) und Heinz Rudolf Kunze, der 2011 natürlich auch seinen Allzeit-Hit "Dein ist mein ganzes Herz" im Gepäck hatte.

Sophie Hunger

Wir begegnen Woodstock-Legende Arlo Guthrie (2010) und darüber hinaus zwei Künstlerinnen, die mittlerweile ihren internationalen Durchbruch erlebt haben: der Schweizer Singer-Songwriterin Sophie Hunger (2009) und der belgischen Soul-Röhre Selah Sue (2010). Wer sich von drei Wassernixen verführen lassen möchte, der wird die Kunst des ladinischen Trios Ganes (2010 beim Bardentreffen) zu schätzen wissen.

Das Bardentreffen in Nürnberg hat sich europaweit zu einem der größten Openair-Weltmusikfestivals entwickelt. Die 45. Ausgabe wird es erst Ende Juli 2021 geben.

Moderation: Roland Kunz