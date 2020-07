radioMitschnitt Best of Bardentreffen Nürnberg Teil IV

Leider musste heuer auch das Nürnberger Bardentreffen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 200.000 Besucher|innen an drei Tagen hätten auch das ausgeklügelste Hygienekonzept gesprengt. Trotzdem findet das traditionsreiche Festival bei Bayern 2 im Radio statt – und wie! In vier Folgen bringen wir ein "Best of Bardentreffen" der vergangenen zehn Ausgaben.

Ladysmith Black Mambazo

Die letzte Best of-Folge bietet Legendäres: Seit 60 Jahren schreibt die südafrikanische a Capella-Formation Ladysmith Black Mambazo (2019 in Nürnberg) Musikgeschichte, wohingegen Nomfusi, die Soul-Sensation aus Südafrika, noch am Anfang ihrer Karriere stand, als sie 2014 zum Bardentreffen kommt.

Marta Topferova

Mit einem rockigen Abend hat der immer noch streitbare Rockmusiker Wolf Maahn 2016 seine Spuren beim Bardentreffen hinterlassen; Helene Blum & Harald Haugaard (2013) sind zwei Hochkaräter der dänischen Folkmusik-Szene; die Tschechin Marta Topferova (2014) betört mit ihrer tiefen Ausnahmestimme – ebenso wie die portugiesische Fado-Sängerin Cristina Branco (2018). Das in Paris beheimatete Orquesta Silbando (2019) steht für ein außergewöhnlich vielfältiges und farbenreiches Tango-Erlebnis.

Das Bardentreffen in Nürnberg hat sich europaweit zu einem der größten Openair-Weltmusikfestivals entwickelt. Die 45. Ausgabe wird es erst Ende Juli 2021 geben.

Moderation: Roland Kunz