Notizbuch Programmvorschau

Programminformation Mehr zu den Beiträgen im Notizbuch erfahren Sie auch über den Bayern-2-Programmkalender; dort finden Sie rechtzeitig alle Informationen zum Sendetag.



Notizbuch "Nah dran", "Freitagsforum" und "Service" gibt es als Podcast zum Herunterladen und Nachhören im Internet unter bayern2.de.



Hinweis: Die Programmübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Programmvorschau

Um zu den Inhalten zu kommen, klicken Sie bitte auf die Themen.

Von Julia Smilga

Redaktion: Notizbuch

Moderation: Jutta Prediger

Redaktion: Notizbuch

Von Tobias Ruhland

Redaktion: Notizbuch

Außerdem im Notizbuch:

Straßenränder für die Artenvielfalt

Von Nikolaus Nützel

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Außerdem im Notizbuch:

Zu Fuß unterwegs in der Stadt

Mit Prof. Reinhard Schüppel, Arzt für Psychosomatik

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Aufbruchstimmung nach dem großen Erfolg des Volksbegehrens. Doch Bienen und andere Insekten retten, ist oft schwieriger als gedacht. Und stürzt so manche Gemeinde in ein Dilemma.

Von Eva Huber

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Außerdem im Notizbuch:

Gespräch mit dem Gewinner des Wettbewerbs "Gutes Beispiel 2019"

Feiertagsprogramm in Bayern 2.

Moderation: Klaus Schneider

Redaktion: Notizbuch

Außerdem im Notizbuch:

Naturfrevel in Rumänien: Die letzten Urwälder werden großflächig abgeholz

Von Norbert Steiche

Redaktion: Notizbuch

Von Dagmara Dzierzan

Redaktion: Notizbuch

Eine Krebsdiagnose ist ein Schock und die Betroffenen wünschen sich umfassende Hilfe - auch aus der Naturheilkunde.

Dr. Marianne Koch und Artur Wölfel vom Krankenhaus für Naturheilweisen in München diskutieren, was sinnvoll ist.

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Von Chris Köhler

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Kopenhagen gilt als weltweites Vorbild bei der Förderung des Fahrradverkehrs. Bayerische Kommunalpolitiker lassen sich dort zeigen, was eigentlich möglich wäre.

Von Lorenz Storch

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Redaktion: Notizbuch

Feiertagsprogramm in Bayern 2.

Von Gabriele Knetsch

Redaktion: Notizbuch

Schwache Knochen: schuld kann das Alter sein, aber auch Medikamente wie Cortison. Bei Osteoporose gibt es aber Hilfe - und das nicht nur mit Tabletten.

Dr. Marianne Koch erklärt, was das Geheimnis starker Knochen ist.

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Redaktion: Notizbuch

Von Elke Schmidhuber

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Redaktion: Notizbuch

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Von Sabine März-Lerch

Redaktion: Notizbuch

Man verträgt vielleicht nicht mehr alles, der Hunger wird weniger, und mit den dritten Zähnen fällt womöglich das Kauen schwer. Brauchen alte Menschen also Schonkost?

Dr. Marianne Koch über den Stoffwechsel im Alter.

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Wenn die Kühe im Frühjahr wieder auf die Weide dürfen, machen sie Freudensprünge. Die Weide bringt aber nicht nur den Rindern was, sondern auch den Bauern und vor allem der Umwelt. Wie kommt diese Grünlandnutzung wieder groß raus?

Von Ursula Klement

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Feiertagsprogramm in Bayern 2.

Redaktion: Notizbuch

Haben Sie Fragen, brauchen Sie Tipps? Sabrina Nitsche beantwortet am Notizbuch-Hörertelefon Ihre Fragen rund um das Thema Garten. Ab 10.00 Uhr, unter der Rufnummer 0800 / 246 246 9 (gebührenfrei).

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Außerdem im Notizbuch:

radioReportage

Goldene Kälber - Der Boom ums teure Essen

Von Stefan Lina

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Von Ruslan Amirov

Redaktion: Notizbuch

Bellen, keuchen, rollen - Husten hat viele Spielarten und noch mehr Ursachen: von der Erkältung über den Raucherhusten bis zu Asthma. Aber auch Lungenkrebs kann sich durch Husten zeigen.

Dr. Marianne Koch über chronischen Husten.

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Unter anderem mit den folgenden Themen: Die Halligen und der Klimawandel, torffrei Garteln, wie wichtig Moore für das Klima sind.

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Hobbygärtner beraten, Streit schlichten, Bäume begutachten, Gartenkurse halten oder Gartentouren organisieren: Die Aufgaben der Kreisfachberater sind ähnlich und doch so unterschiedlich, wie die Landkreise, für die sie arbeiten.

Von Birgit Kraft

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Redaktion: Notizbuch

Von Leonie Thim

Redaktion: Notizbuch

Von Christiane Büld

Redaktion: Notizbuch

Mit Dr. Marianne Koch

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Redaktion: Notizbuch

Die Natur ist zum Massenziel geworden. Wenn ein Ort "instagramable" wird, wie der Königsbachfall bei Berchtesgaden, dann ist das fast schon ein Todesurteil. Der Konflikt ist ausgebrochen, wie Natur genutzt und zugleich bewahrt werden kann.

Von Georg Bayerle

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Redaktion: Notizbuch

Von Monika Köstlin

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Redaktion: Notizbuch

Mit Dr. Marianne Koch

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Von Elke Schmidhuber

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Hitze, Dürre, Waldbrände, Stürme und Schädlinge wie der krummzähnige Tannenborkenkäfer: Der 'Klimaschützer' Wald ist zunehmend selbst vom Klimawandel bedroht. Etliche Forstleute sprechen sogar mit Sorge von Waldsterben 2.0.

Von Chris Köhler

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Redaktion: Notizbuch

Von Walter Kittel

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Redaktion: Notizbuch

Mit Dr. Marianne Koch

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Von Markus Kaiser

Redaktion: Notizbuch

Den perfekten Partner zu finden, das ist nicht leicht. Besonders in der Landwirtschaft. Frühes Aufstehen, schwere Arbeit und viel Dreck: Dafür ist nicht jeder gemacht. Die Lösung: via Kontaktanzeige zur großen Liebe?

Von Julia Haas

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Redaktion: Notizbuch

Von Susanne Pfaller

Redaktion: Wirtschaft & Soziales

Von Nicole Ficociello

Redaktion: Notizbuch

Mit Dr. Marianne Koch

Telefon: 0800 - 246 246 9 gebührenfrei; geschaltet immer mittwochs ab 9 Uhr und auf Sendung in Bayern 2 ab 10.05 Uhr

E-Mail: gesundheitsgespraech@bayern2.de

Internet: www.bayern2.de/gesundheitsgespraech

Redaktion: Notizbuch

Von Gabriele Knetsch

Redaktion: Notizbuch

Gülleausbringen ist ein Bürokratiemonster. Der Bauer muss sich an Termine, Mengen und Berechnungen halten. Das macht viel Arbeit, dem Wasserschutz bringt es aber oft zu wenig. Gibt es keine einfachere Lösung?

Von Ursula Klement

Redaktion: Landwirtschaft & Umwelt

Redaktion: Notizbuch