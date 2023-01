Playlist Angie Portmann

Donnerstag, 05. Januar 2023

Rosalía

Saoko

Album: Motomami

Rosalía

Bulerías

Album: Motomami

Lucrecia Dalt

Contenida

Album: Ay!

Little Simz

X

Album: No Thank You

Moonchild Sanelly

Covivi

Album: Phases

Gaye Su Akyol

Biz Ne Zaman Düman Olduk

Album: Anadolu Ejderi

Porridge Radio

Back to the radio

Album: Waterslide, Diving Board, Ladder to the sky

Aldous Harding

Warm Chris

Album: Warm Chris

Big Thief

Dragon new warm mountain I believe in you

Album: Dragon new warm mountain I believe in you

Nichtseattle

Nachtvater

Album: Kommunistenlibido