Playlist Judith Schnaubelt

Montag, 03. Mai 2021

Danger Dan

Beginne jeden Tag mit einem Lächeln

Album: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt

Danger Dan

Tesafilm

Album: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt

Melloe

Water Ways

Album: Water Ways

Clara Pazzini

Hourglass

Album: Hourglass

Kaidi & NK-OK feat. Kaidi Akkinibi, Richie Seivright, David Mrakpor

Out Of The Blue

Album: Sounds of Afrotronica

Kaidi & NK-OK feat. Kaidi Akkinibi, Namali Kwaten, Amina Jabbar

Bloom

Album: Sounds of Afrotronica

Kaidi & NK-OK

Nao Tem Nada Nao

Marcos Valle

Nao Tem Nada Nao

Album: Previsão Do Tempo

João Donato, Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad

Adrian, Ali and Gregory

Album: JID 007

Ja, Panik

On Livestream

Album: Die Gruppe

Ja, Panik

The Zing Of Silence

Album: Die Gruppe

Jaimie Branch

Theme 001

Album: Fly or Die Live

Brian Eno

Reflection

Album: Reflection

Marianne Faithfull & Warren Ellis

The Moon

Album: She Walks In Beauty