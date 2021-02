Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 04. Februar 2021

The KLF

Brooklyn To Atlantic City

Album: Come Down Dawn

Aaron Lee Tasjan

Cartoon Music

Album: Tasjan! Tasjan! Tasjan!

The Weather Station

Robber

Album: Ignorance

Puma Blue

Already Falling

Album: In Praise Of Shadows

David Walters

Sam Cook Di

Album: Nocturne

Femi Kuti

Show of Shame

Album: Stop The Hate

Die Regierung

Wer Bin Ich

Album: Da

Mike Shannon

Black Domina

Album: Cygnus Sutra

Black Country, New Road

Instrumental

Album: For The First Time

TV Priest

Leg Room

Album: Uppers

Foo Fighters

Shame Shame

Album: Medicine at Midnight

Dissy

Freak ft Mine

Album: Bugtape side B