Playlist Judith Schnaubelt

Sonntag, 11. Oktober 2020

Bongeziwe Mabandla: Bambelela

Album: Limini

Pharoah Sanders: Our Roots (Began in Africa) Pharoah Sanders

Album: Message from Home

Alice Coltrane feat. Pharoah Sanders: Journey In Satchidananda

Album: Journey In Satchidananda

Pharoah Sanders: Astral Traveling

Album: Thembi

Santrofi: Alewa

Album: Alewa

Santrofi: Konongo Kaya

Album: Alewa

Santrofi: Mobo

Album: Alewa

Bongeziwe Mabandla: Khangela

Album: Limini

Charles Wilp feat. Marvin Martin: Beautiful Bald Woman Miss Supertype

Album: I type Supertype

Charles Wilp featMae Williams: Come and Relax...

Album: Vitanerton von Dolorgiet

I : O : I: Mad. Ave Perfume Ad

Album: Charles Wilp: Michelangelo In Space - The Bunny Remixes