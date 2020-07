Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 16. Juli 2020

The Pretenders

Didn´t Want To Be This Lonely

Album: Hate For Sale

JARV IS...

Must I Evolve?

Album: Beyond The Pale

L. A. Salami

The Cage

Album: The Cause of Doubt & a Reason to Have Faith

Lianne La Havas

Can´t Fight

Album: Lianne La Havas

Zarah McFarlane

State Of Mind

Album: Songs Of An Unknown Tongue

Genevieve Artadi

Living Like I Know Im Gonna Die

Album: Dizzy Strange Summer

Jonathan Bree

No Reminders

Album: After The Curtains Close

Protomartyr

Worm In Heaven

Album: Ultimate Success Story

Joy Division

Decades

Album: Closer (40th Anniversary Edition)

Nicolas Jaar

Telahumo (middle part)

Album: Telas

Fred Und Luna

Monosong

Album: Im Weltenraum

Art Blakey & The Jazz Messengers

Quick Trick

Album: Just Coolin´