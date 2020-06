Playlist Matthias Hacker

Donnerstag, 18. Juni 2020

Wire: Boiling Boy

Album: 20:10

Phoebe Bridgers: Garden Song

Album: Punisher

Neil Young: White Line

Album: Homegrown

Nicolette Larson: Baby, Don’t You Do It

Album: The Ladies Of Too Slow Too Disco Vol.2

Omar Rodríguez-López: Bitter Tears

Album: Cloud Hill Tapes Vol. 1

Bob Dylan: I Contain Multitudes

Album: Rough And Rowdy Roads

Darkstar: 1001

Album: Civic Jams

INGA: As The Rain Is Pouring Down

Album: Tears and Teeth

Juse Ju: Edgelord feat. Millie Dance

Album: Millenium

John Legend: Bigger Love

Album: Bigger Love

RMR: I‘m not over you

Album: Drug Dealing Is A Lost Art