Playlist Thomas Meinecke

Freitag, 29. Mai 2020

Phillip Sollmann: Tape

Album: Monophonie

A-TON

Phillip Sollmann: Stutter

Album: Monophonie

A-TON

Harry Partch: Castor

Album: Plectra and Percussion Dances

Jeanne Dielmann

Brian Parks – Phillip Schulze: A Way To Deal With "Heart And Soul"

Album: Tastaturstücke Vol.1

TAL19

Brian Parks – Phillip Schulze: Partials Chorale No.1

Album: Tastaturstücke Vol.1

TAL19

Arthur Russell: Instrumentals (1975) Vol.2, Track 1

Album: Instrumentals

Audika

Arthur Russell: Instrumentals (1975) Vol.1, Track 1

Album: Instrumentals

Audika

Devonte Hynes: Arrival

Album: Queen & Slim

Domino

Devonte Hynes: Sneak Out

Album: Queen & Slim

Domino

Francois de Roubaix: Dernier Domicile Connu (Version 2)

Album: Dernier Domicile Connu

Barclay